'교회소모임 금지 반대' 청와대 국민청원, 하루만에 20만 돌파

정부, 수칙 어기면 벌금 부과·집합금지 조치 실시

개신교계 "왜 교회만 문제 삼나"

[아시아경제 김수완 기자] 정부가 개신교회 관련 소모임·식사모임 등 기타 행사를 금지하는 조치를 발표한 가운데, 이를 취소해 달라는 청와대 국민청원이 시작된 지 하루 만에 20만 명을 넘어섰다.

8일 청와대 국민청원 게시판에는 '정부의 교회 정규 예배 이외 행사 금지를 취소해주세요'라는 제목의 청원 글이 게재됐다. 해당 청원은 이날 2시 기준 27만6,529명의 동의를 받았다.

청와대 홈페이지에 올라온 청원 글이 한 달 내 20만 명 이상의 동의를 받으면 청와대는 공식 답변을 내놔야 한다.

청원인은 "언론에서 대부분 보도된 교회 내 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단감염은 방역사항을 지키지 않아서 전염된 경우가 대다수"라며 "이런 정부의 조치는 교회에 대한 역차별로 클럽, 노래방, 식당, 카페 등 더 많은 사람들이 모이는 곳은 따로 큰 조치가 없는 반면, 교회의 모임을 제한하는 이런 정부의 조치는 이해할 수가 없다"고 했다.

이어 소수의 사례로 모든 교회에 제재를 가하는 것은 무리한 조치라고 지적했다. 그는 "물론 방역수칙을 지키지 않는다면 그에 따른 강력한 처벌이 필요하겠지만, 극소수의 교회의 사례를 가지고 이렇게 모든 교회들에 제재를 가하는 것은 무리한 방역조치이며, 방역수칙을 준수하는 교회들과는 집단 감염이 보고된 바가 없다"라고 했다.

이어 "이는 타종교/시설들과의 명백한 역차별이며 '헌법 제20조1항 모든 국민은 종교의 자유를 가진다'를 정부 스스로 위배하는 것"이라고 지적했다.

그러면서 "왜 교회만을 탄압하냐"며 "대한민국의 자유 민주주의란 이런 것인가? 그것이 아니라면 '이번 정부의 교회 정규예배 이외 행사 금지 조치'를 취하해달라"고 촉구했다.

앞서 정부는 이날 오는 10일 오후 6시부터 교회 관련 정규예배 이외에 소모임과 행사, 단체식사를 금지한다고 밝혔다. 이를 어기면 300만 원 이하의 벌금을 부과하고 집합금지를 조치할 수 있다. 이는 최근 수도권 교회 모임을 통한 집단감염 사례가 빈번히 발생하면서 내려진 조치다.

정부의 이같은 조치에 개신교 최대 연합기관인 한국교회총연합(한교총, 대표회장 김태영·류정호·문수석 목사)은 같은 날 논평을 내고 "당혹스러움을 금할 수 없다"며 "심히 유감"이라고 밝혔다.

한교총은 "이번 조치는 그간 코로나19 확산방지를 위한 교회의 노력에 반하는 것"이라며 "이미 한교총과 한국기독교교회협의회(NCCK)가 공동으로 교회 내 소모임과 여름 교육행사 자제를 강력하게 권고한 상황에서 중대본의 이번 발표는 지극히 관료적 발상의 면피용 조치"라고 비판했다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr