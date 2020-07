남원시, 축산시설 현대화로 한우산업 육성

8억9200만원 투입, 축산시설·장비 현대화 추진

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 남원시가 지속 가능한 축산기반 구축을 위해 기반시설 현대화에 나선다.

8일 시는 사업비 8억9200만 원을 투입해 축산시설·장비 현대화 사업 및 품질 고급화를 추진한다고 밝혔다.

남원지역의 한우사육 규모는 871농가에서 3만4547두를 사육하고 있는 것으로 집계돼 전북 대비 8.9%, 전국 대비 1.0%로 농업소득에 큰 비중을 차지하고 있다.

또 고급육(1등급 이상) 출현율이 88.3%로 향상되는 등 품질 또한 경쟁력이 높아지고 있다.

이에 남원시는 축산업의 글로벌 무한 경쟁체제와 환경변화에 대응하는 선진 한우산업 육성을 위해 시설·장비 개선을 추진키로 했다.

이번 시설·장비 개선 사업은 농후사료급이기, 수태율 향상을 위한 발정탐지기, 양질의 음용수 공급을 위한 관정 및 음용수질 개선 장비와 효율적 축사관리를 위한 CCTV 설치 등을 지원한다.

또한 스탄촌 및 질병 예방과 생산성 향상을 위한 축산물 품질 향상제 면역력 증강제 사업을 지원해 한우의 생산성과 품질 향상에 중점을 두고 추진하고 있다.

시 관계자는 “지속적인 품질 고급화 사업을 통해 한우산업의 경쟁력을 높이고 농가 소득증대를 위해 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

