경기교육청, 206개 중·고교 교사 '쌍방향 원격수업 연수'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 원격수업 운영 격차 해소를 위해 '쌍방향 원격수업 연수'를 진행한다.

이번 연수는 도내 중학교 137곳, 고등학교 69곳 등 206개교 교사를 대상으로 이달부터 오는 11월까지 온ㆍ오프라인으로 진행된다. 연수 일정과 내용은 학교가 직접 선택하며 희망 연수 분야는 줌 45%, 행아웃 미트 40%, 유튜브 라이브 10%, 기타 5% 순이다.

연수에는 ▲경기 교사온 지원단 ▲에듀테크 미래교육 연구회 ▲배움중심수업정책추진단 ▲지역온라인학습지원단 등 우수 강사 57명이 나선다.

이번 연수는 코로나19 장기화로 원격수업과 등교수업을 병행하는 상황에서 지역, 학교, 학년 간 교육 격차 발생 우려를 최소화하고, 학습권을 골고루 보장하기 위한 조치다

황미동 경기교육청 학교교육과정과장은 "이번 연수가 교사와 학생 간 상호작용을 강화하며 학습 격차를 최소화하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 지역 단위 인력 확보와 협업으로 지역ㆍ학교ㆍ교사 간 운영 격차를 해소하기 위한 단위학교 원격수업 지원을 위해 노력하겠다"고 약속했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr