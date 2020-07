동명대, 그랜드 엘시티 레지던스와 산학협력 협약

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 동명대 산학협력단과 그랜드 엘시티 레지던스는 지난 6월 29일 산학협력 협약을 맺었다.

코로나19로 인해 호텔 관광업계가 직격탄을 맞고 있는 가운데 진행된 이번 협약은 업계는 물론 취업준비생들에게 위기를 기회로 삼는 계기가 될 것으로 보인다.

협약을 통해 동명대의 우수한 호텔경영전공 학생들이 부산 해운대에 위치한 국내 최고급 레지던스형 호텔에서 차별화된 현장실습과 인턴십 프로그램 등에 참여한다. 호텔 측은 현장 실습지원은 물론 채용도 적극 지원한다.

향후 산학정보교류, 산학공동연구 외에 온라인 플랫폼을 통한 새로운 산학활동 모델들도 선보일 예정이다.

정기호 산학협력단장은 “상호 도움이 될 수 있는 실질적 교류가 이어지길 바라며 기업의 입장에서 요구하는 현장 맞춤형 교육을 진행하겠다”고 말했다.

그랜드 엘시티 레지던스 김현숙 총지배인은 “동명대와 좋은 동반자 관계를 기대하며 특급호텔 이상의 Value를 가진 그랜드 엘시티 레지던스만의 컨텐츠를 체계화된 교육형 실습 프로그램으로 제공하고, 훌륭한 인재 선발도 함께 할 수 있는 계기가 됐으면 한다”고 말했다.

