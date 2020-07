프랑스, 자국 통신사에 "화웨이 5G 장비 가급적 사용하지 말라"

[아시아경제 정현진 기자] 프랑스 사이버방첩국(ANSSI)이 자국 통신사들에게 5G 이동통신망에 중국 통신장비업체 화웨이의 장비를 가급적 사용하지 말 것을 요구하고 있다고 5일(현지시간) 밝혔다. 전면 금지는 하지 않기로 했다.

5일(현지시간) AFP통신 등에 따르면 기욤 푸파르 ANSSI 국장은 경제일간지 레제코와의 인터뷰에서 현재 화웨이 장비를 사용하지 않는 통신사에게 앞으로도 화웨이 장비를 사용하지 말 것을 요구하고 있다고 말했다. 그는 이미 화웨이 장비를 사용하고 있는 통신사에게는 3~8개월의 허가증 발급 기간을 제공한다고 밝혀 화웨이의 프랑스 5G 네트워크 접근권은 제한이 될 것으로 보인다.

다만 푸파르 국장은 이번 조치가 화웨이 전면 사용금지는 아니라면서 단지 프랑스의 독립을 지키기 위한 것일 뿐 중국에 대한 적대 행동이 아니라고 강조했다. 그는 "화웨이를 맹비난하거나 반중국 인종차별은 아니다"라면서 "우리가 말할 수 있는 것은 리스크가 유럽 공급업자와 비 유럽 공급업자가 같을 순 없다는 것"이라고 강조했다.

프랑스 주요 통신사 가운데 부이그 텔레콤과 SFR는 현재 운영하는 4G 통신망에 화웨이 장비를 많이 사용하고 있다. 프랑스 1위 이동통신사인 오랑주는 이미 노키아와 에릭손을 5G 장비업체로 결정했다.

한편, 이날 영국 정부는 화웨이가 영국의 5G 이동통신망에 참여하려면 조건을 충족해야 한다고 매트 핸콕 보건부 장관은 밝혔다. 핸콕 장관은 정부가 화웨이를 배제할 계획이라는 언론 보도에 대한 질문에 즉답을 피한 채 강력한 이동통신망도 필요하지만 철저한 보안도 필요하다면서 국가안보회의(NSC)가 올해 초 화웨이에 부과한 조건들을 평가해 옳은 결정을 내릴 것이라고 말했다.

앞서 선데이 텔레그래프는 지난 1월 화웨이의 5G 참여를 결정했던 영국 정부가 입장을 바꿔 화웨이 장비 설치를 6개월 안에 중단하는 계획을 세우고 있다고 보도했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr