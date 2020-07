창원시, 한 달 간 용지호수 모빙보트 기념 할인 이벤트 실시

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 창원시는 용지호수공원 내 보트형 레저시설인 무빙보트 이용객이 이달 10만명을 넘어설 것으로 보고 한 달간 이용료를 정가 대비 20% 할인한다고 6일 밝혔다.

무빙보트는 2017년 9월 개장 이후 2년 10개월 만에 10만명을 돌파해 노를 젓지 않아도 이동할 수 있는 전기충전식 보트며, 최대 8명까지 탑승할 수 있다.

이용요금은 4인 기준(30분) 2만원으로 탑승 인원 및 시간에 따라 다르게 받는다.

이달 31일까지 20% 할인율을 적용하면 정가 2만원짜리 이용권을 1만6000원에 구매할 수 있다. 또한 운행시간은 수·목·금 오후 2시~10시까지, 토·일은 정오부터 오후 10시까지다. 단, 월·화는 휴무다.

김은자 창원시 관광과장은 “올여름 도심 속 휴식처인 용지호수공원에서 무빙보트를 타고 환상적인 음악분수도 즐기면서 잠시나마 더위를 잊으시길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr