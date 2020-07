김종인 "당 밖 대선주자, 지금은 접촉 안해…2년 전 만난 이들"

[아시아경제 이지은 기자, 임춘한 기자] '당 바깥에 꿈틀꿈틀거리는 사람들이 있다'며 당 밖 대선주자의 존재를 밝힌 김종인 미래통합당 비상대책위원장이 "지금은 접촉하지 않는다"며 접촉설을 일축했다.

김 위원장은 6일 오전 국회에서 열린 통합당 비상대책위원회 회의 직후 기자들과 만나 "그건 옛날에 내가 여기 오기 전에 2년 전쯤 만난 사람들"이라며 이같이 말했다.

그는 "나는 대선주자 발굴하려는 노력을 안 한다"며 "대선 나갈 사람은 나하고 관계가 없다"고 덧붙였다.

김태년 더불어민주당 원내대표가 다주택자 등 종부세 강화 방안을 밝힌 데 대해서는 "종부세를 강화한다고 부동산 투기가 억제된다는 건 세금의 기본논리를 이해 못하는 것"이라며 "종부세를 강화하면 1주택만 소유하고 있는 사람들이 벌받는 형태가 되는거고, 다주택자들은 세금이 올라가면 전가하는 능력을 가진 사람이라 최종적으로는 효과가 별로 없다"고 지적했다.

그는 "과거에도 여러 세금으로 부동산 정책을 했는데 일시적으로 되는 것 같지만 별로 효력이 없었다"며 "단편적으로 얘기하는 사람들이 금방 세금만 올리면 효과가 날 것 같지만 과거 경험에서 봤을 때 전혀 효과를 못 본거고, 제대로 대책을 하려면 경제정책을 총괄하는 부총리가 모든 걸 종합적으로 판단해서 생각해도 될똥말똥한 게 부동산"이라고 설명했다.

이날 비대위 회의에서는 '김현미 국토부 장관에 대해 책임을 지게 하겠다'는 발언도 나왔다. 이에 대해 김 위원장은 "책임지게 한다는 게 정책을 추진하는 사람이 할 수밖에 없는 것"이라며 "임명권자에게 정책실패에 대한 책임을 물어달라는 이야기"라고 말했다. 문재인 대통령이 김 장관에게 책임을 물어야 한다는 것이다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr