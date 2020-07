[아시아경제 온라인이슈팀] 제니가 시크한 단발 사진을 공개하며 도도한 매력을 과시했다.

최근 제니는 자신의 인스타그램에 "유일한 단발 사진. 곧 만나요 블링크" 라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다. 공개된 사진 속 제니는 단발머리에 한복 의상을 입고 카메라를 응시하며 셀카를 찍고 있다.

한편 블랙핑크는 신곡 '하우 유 라이크 댓'으로 기네스 기록을 5개를 경신하는 등 전 세계의 주목을 받고 있다. 또 블랙핑크의 뮤직비디오와 무대의상인 한복은 세계인들의 관심을 폭발적으로 받고 있다.

