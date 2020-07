트럼프 "미 역사 지키겠다" 진보진영 과거사청산 맹비난

[아시아경제 이현우 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 독립기념일인 4일(현지시간) 미국의 역사를 수호하겠다며 인종차별 반대 시위로 촉발된 진보진영과 언론의 과거사 청산 움직임에 대해 비난했다.

트럼프 대통령은 이날 저녁 백악관에서 독립기념일 축하 연설에 나서 "우리는 급진 좌파와 마르크스주의자, 무정부주의자, 선동가, 약탈자를 격퇴하는 과정에 있다"며 "결코 화난 무리가 우리의 조각상을 무너뜨리고, 우리의 역사를 지우고, 우리의 아이들을 세뇌시키고, 우리의 자유를 뭉개도록 하지 않겠다"면서"1492년 콜럼버스가 미국을 발견했을 때 시작된 미국적 삶의 방식을 보호하고 유지할 것"이라고 강조했다.

미 전역으로 확산한 인종차별 반대 운동을 비롯해 노예제 옹호 등의 전력이 있는 인물에 대한 동상 파괴 시도를 싸잡아 급진 좌파와 무정부주의자들의 선동으로 비난한 셈이다. 트럼프 대통령은 "우리는 분명하고도 충실하게 미국의 역사를 지키길 원한다. 우리는 하나의 미국이고 우리는 미국을 최우선에 둔다"면서 "그들의 목표는 파괴"라고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 과거가 짐이 아니라며 미국의 영웅들을 내던지지 않고 기리겠다고도 했다. 그러면서 조지 워싱턴과 토머스 제퍼슨 등 최근 논란의 대상이 된 역사적 인물을 줄줄이 거론했는데 흑인 지지층을 의식한 듯 민권운동의 상징 마틴 루서 킹 목사도 함께 언급했다. 주류 언론에 대해서도 "나를 비방할 뿐 아니라 미국인을, 미국을 위해 삶을 바친 각 세대의 영웅들을 비방하고 있다"고 비난했다.

트럼프 대통령은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산을 거론하며 중국에 대한 비난도 이어갔다. 그는 "중국의 속임수와 은폐로 코로나19가 전 세계에 퍼졌다"며 "중국은 완전히 책임져야 한다"고 말했다. 이어 "우리는 많은 진전을 만들어냈고 우리의 전략은 잘 굴러가고 있다"며 트럼프 행정부의 대응에 문제가 없다는 식의 주장을 거듭했다.

