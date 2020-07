카타르 "코로나19 곡선 꺾었다…전파제한 성공"

[아시아경제 조현의 기자] 카타르 보건부는 4일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 전날보다 530명 증가한 9만9183명이라고 밝혔다.

보건부는 일일 신규 확진자가 줄어드는 흐름이라면서 "코로나19 확산을 막는 방역 정책 덕분에 '코로나19 곡선'을 꺾었고 바이러스 전파를 제한하는 데 성공했다"라고 주장했다.

카타르의 일일 신규 확진자수 추세를 보면 5월 30일 2355명까지 높아졌다가 지난달 26일 1000명 아래로 떨어진 뒤 이후 꾸준히 내림세다.

이날 일일 신규 확진자수(530명)는 4월 21일 이후 74일 만에 가장 적었다. 최근 한 주간 평균 일일 확진자 수는 789명이다.

일일 확진율(10.9%)이 신규 확진자 수가 가장 많았던 5월 30일(46.8%)보다 낮은 만큼 수치상으로는 코로나19 확산이 진정됐다고 해석할 수 있다.

카타르는 인구 대비 누적 확진자 수가 세계에서 가장 많은 곳이다. 이날까지 누적 확진자 수는 전체 인구(281만명)의 3.5%로, 인구 100만명당 3만5000여명에 달한다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr