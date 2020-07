[아시아경제 이춘희 기자] 미국의 한 쇼핑몰에서 총격이 벌어져 4명의 사상자가 발생했다.

AP통신은 3일(현지시간) 오후 미국 앨라배마주 후버에 위치한 리버체이스 갤러리아 쇼핑몰에서 총격이 벌어져 8세 남자 아이가 사망하고 3명이 부상당했다고 보도했다. 후버 경찰서는 아직 용의자를 밝혀내지 못했다고 밝혔다.

현장에 있었던 한 쇼핑몰 직원은 총소리를 6~7회 들었다고 말한 것으로 전해졌다.

2018년 11월에도 이 쇼핑몰에서는 총격 사건이 벌어져 총격범으로 오해받은 한 흑인 남성이 경찰의 대응사격으로 인해 숨진 바 있다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr