이동걸 산은 회장, '플라워 버킷 챌린지' 캠페인 동참

[아시아경제 조강욱 기자] KDB산업은행은 3일 이동걸 회장이 ‘플라워 버킷 챌린지’ 캠페인에 동참했다고 밝혔다.

이 행사는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인한 사회적 거리두기와 각종 행사취소로 어려움을 겪고 있는 우리 화훼농가를 돕기 위한 것이다.

이 회장은 코로나19 예방을 위해 방역 최전방에서 노고가 큰 은행 본점 경비담당자들과 결연 복지시설 자원봉사자들에게 화훼단지 및 농가에서 구매한 꽃바구니와 꽃화분을 전달했다.

이 회장은 “이번 행사를 통해 생업에 지장이 큰 화훼농가에 조금이나마 도움이 되고 함께 극복하고자 하는 마음을 전한다”고 말했다.

릴레이 방식으로 진행되는 '플라워 버킷 챌린지'에서 이 회장은 이명호 한국예탁결제원 사장의 지명을 받아 참여하게 됐다.

이 회장은 다음 주자로 최희남 한국투자공사 사장을 추천했다.

산업은행 측은 "대표 정책금융기관으로서 국가적 재난상황인 코로나19를 함께 극복하기 위해 최선의 노력을 다할 것"이라고 밝혔다.

