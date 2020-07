여수상공회의소 교육지원센터 첫 시동, 기업실무패키지 개최

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 여수상공회의소(회장 박용하)는 지난 7월 2일부터 7월 3일까지 이틀 동안 여수지역 기업체 인사·노무 담당 임직원 50여명이 참석한 가운데 여수상공회의소 교육지원센터의 첫 시동을 걸었다.

교육지원센터는 기업실무패키지 과정으로 ‘채용에서 퇴직까지 노무관리’의 주제로 대한상공회의소 세무·노무 전문강사이자 서울 나토얀 세무노무컨설팅그룹 대표 김경하 세무사 겸 노무사가 강의를 진행했다.

김경하 노무사는 이번 교육에서 노무기초지식, 채용, 근태관리, 임금, 휴가, 퇴직과 관련된 기초노무 등 인사노무관리의 핵심 사항에 대해 폭 넓고 심도 있게 설명했고 질의응답시간에 주 52시간 근로시간제 도입에 따른 기업 측의 경영문제, 상용직에 대한 정의와 그에 따른 임금책정에 대한 질의에 답변하는 등 강사와 참석자 모두 강의 내내 열정 넘치는 모습이다.

여수상공회의소 관계자는“이번 교육은 상공회의소 회원사의 교육수요에 맞춘 맞춤식 강의로 기업에서 실제로 도움이 될 수 있도록 알찬내용으로 준비했으며, 앞으로도 우리지역 기업들이 변화하는 노동시장에 적응하고 대응할 수 있도록 시대에 흐름에 맞는 교육내용과 교육방법으로 신속하게 지원하겠다.”고 전했다.

한편, 이번 교육은 코로나-19 전염 예방을 위해 손 소독과 온도측정을 했으며 참가자들은 필수적으로 마스크를 착용하고 거리두기를 준수해 배석하여 교육을 진행했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr