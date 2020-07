[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 3일 양천구청 4층 공감기획실에서 대학생 행정인턴에게 임명장을 수여했다.

선발된 대학생 행정인턴은 여름방학기간동안 행정 보조 및 행사프로그램 지원 업무 등을 수행하게 된다.

