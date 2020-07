삼성전자, 반도체 100%·가전 및 스마트폰 75% 성과급 지급

[아시아경제 이동우 기자] 삼성전자가 사업부별 목표달성 장려금(TAI, 옛 PI) 지급률을 통보했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 불구하고 일부 부문은 최대 100%의 성과급을 지급할 것으로 알려졌다.

3일 업계에 따르면 삼성전자는 직원들에게 하반기 사업부별 목표달성 장려금 지급률을 공지했다.

디바이스솔루션(DS) 부문의 메모리 반도체 사업부, 파운드리 사업부, 시스템LSI 사업부는 모두 성과급 100%를 받을 것으로 알려졌다.

IT·모바일(IM) 부문에서는 네트워크 사업부와 스마트폰을 다루는 무선사업부 모두 75% 지급률을 받는 것으로 전해졌다.

소비자가전(CE) 부문도 가전 사업부와 영상디스플레이(VD) 사업부 모두 동일하게 75%를 통보받았다.

삼성 TAI는 매년 상, 하반기 한 차례씩 지급되는 성과급으로 사업부 실적을 토대로 사업 부문과 사업부의 평가를 합쳐 최대 월 기본급의 100%를 지급한다.

한편 삼성전자는 오는 7일 매출액과 영업이익을 포함한 2분기 잠정실적을 발표할 예정이다.

