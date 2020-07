오리엔트바이오 "소독제 ‘하이플루’ 3차로 5만개 기증"

[아시아경제 유현석 기자] 오리엔트바이오 오리엔트바이오 002630 | 코스피 증권정보 현재가 596 전일대비 23 등락률 +4.01% 거래량 2,414,836 전일가 573 2020.07.03 14:07 장중(20분지연) close 는 취약 계층의 개인 위생관리를 위해 3억원 상당의 소독제 '하이플루' 5만개를 기부한다고 3일 밝혔다.

이번 기증은 지난 2월 3만5000개와 3월 1만8000개에 이어 3번째 기증이다. 제공된 소독제는 성남시 '재가노인복지협회'에 가입된 42개 기관을 통해 취약계층에 무료로 배포될 예정이다.

오리엔트바이오의 살균제 '하이플루(Hy-Plu)’는 미국 FDA(식품의약국) 및 CDC(질병통제센터) 등에서 안전성 및 유효성이 입증된 백신타입의 광범위용 살균제다. 이 살균제는 141가지의 세균 및 바이러스를 99% 제거 가능하며, 1회 분사로 24시간 지속적인 살균능력이 있는 고품질의 제품이라는 것이 회사 측의 설명이다.

지난 2월 장재진 오리엔트그룹 회장은 “중국의 수출 제의도 받았으나 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산으로 인해 불안해하고 있을 지역사회 취약계층을 위해 재고 전량을 무상 공급할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

회사 관계자는 “아직도 기승을 부리고 있는 코로나 바이러스로 인해 불안해하고 있을 지역사회 취약계층을 위해 우리가 할 수 있는 지속적인 지원을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

