방역당국 "대전 초등생 확진자 중 1명 '교내 감염' 가능성 높다"(상보)

[아시아경제 허미담 기자] 대전 천동초등학교에서 학생 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 확진된 이후 동급생 2명이 연이어 양성 판정을 받은 가운데 방역당국은 1명은 교내에서, 다른 1명은 교외에서 각각 감염됐을 가능성이 높은 것으로 판단하고 있다.

중앙방역대책본부(방대본) 관계자는 2일 "현재 역학조사 상황으로 보면 1명은 교내 감염 가능성이 높고, 1명은 학교가 아닌 교외 감염 가능성이 높은 것으로 보고 있다"고 말했다.

권준욱 방대본 부본부장 역시 이날 정례 브리핑에서 "대전 천동초등학교와 관련 역학 조사가 진행 중이며, (교내 감염) 가능성은 매우 높은 상황"이라며 "학교 종사자나 학생들에 대한 검사 등 추가 확인이 끝나면 명확하게 밝히겠다"고 말했다.

방역당국과 대전시 등에 따르면 지난달 29일 천동초등학교 5학년 학생(대전 115번)이 코로나19에 감염된 것으로 확인된 뒤 다음 날 같은 학년 2명이 양성 판정을 받았다. 이들 가운데 한 명은 첫 확진자와 같은 반 학생이고, 나머지 한 명은 다른 반 학생이다.

같은 반 학생(대전 120번)은 지난달 22∼24일 등교했을 때 첫 확진 학생과 접촉한 것으로 방역당국은 보고 있다. 두 학생은 같은 학원에 다녔지만 서로 시간대는 다른 것으로 조사됐다.

다른 반 학생(대전 121번)은 첫 확진자와 같은 체육관을 다니면서 접촉했는데 이들은 서로 집에 놀러 가는 등 평소에도 가깝게 지내 접촉할 기회가 많았던 것으로 알려졌다.

만약 학생들이 교내에서 바이러스가 서로 옮은 경우, 이는 등교 수업이 이뤄진 뒤 처음으로 일어난 교내 감염 사례가 된다.

현재 천동초등학교에서는 전교생을 대상으로 전수 검사가 진행 중이다. 방대본은 이날 낮까지 학생들과 교직원, 학원 접촉자 등 300여 명을 검사한 결과 추가 확진자는 없다고 밝혔다.

