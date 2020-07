[아시아경제 문채석 기자]한국중부발전이 신·재생발전 설비를 원격감시하는 통합 모니터링시스템을 발전사 중 처음으로 구축했다.

2일 중부발전은 분산·독립적으로 운영 중이던 신·재생 설비에 대한 종합 원격감시 시스템을 가동한다고 밝혔다.

중부발전은 빅데이터 플랫폼을 활용한 신·재생에너지 발전량 예측분석프로그램을 개발, 고도화하는 사업도 했다.

중부발전은 신·재생설비을 효율적으로 관리하기 위해 앞으로 원격감시·제어, 수익형 전력거래를 통합운영 관리하는 스마트 통합관제시스템을 구축, 운영할 계획이다.

박형구 중부발전 사장은 "미세먼지·온실가스 저감을 위한 정부의 탈석탄 정책에 선도적으로 대응하겠다"며 "신·재생설비를 꾸준히 개발하고 4차산업 핵심 신기술을 융합한 디지털 뉴딜을 추진할 계획"이라고 말했다.

