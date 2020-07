[아시아경제 김봉주 인턴기자] 자신의 아내를 농기구로 가격해 숨지게 한 혐의(살인)로 70대 A씨에게 구속영장이 신청됐다.

2일 포항북부경찰서에 따르면 A씨는 전일 오후 9시10분께 포항시 북구 자택에서 70대 아내를 농기구로 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

그는 2일 오전 7시께 스스로 경찰에 신고해 현장에서 붙잡혔다.

경찰은 사건 경위를 조사하고 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr