경기인 출신 최윤희 문체부 장관에게 '스포츠 인권' 대처 지시…"4월8일 신고했는데도 제대로 조치되지 않아"

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령은 2일 '철인 3종' 선수인 최모씨 폭행 피해 사건과 관련해 "경기인 출신 최윤희 문체부 차관이 나서서 전반적인 스포츠 인권문제를 챙기도록 하라고 지시했다"고 강민석 대변인이 전했다.

강 대변인은 "문 대통령은 피해자인 최 선수가 폭력 신고를 대한체육회 스포츠센터에 신고한 날짜가 지난 4월8일이었는데도 제대로 조치가 되지 않아 불행한 일이 일어나게 된 것은 정말 문제라고 지적했다"면서 "향후 스포츠 인권과 관련된 일이 재발되지 않도록 철저히 대책을 세워야 한다고 지시했다"고 강조했다.

