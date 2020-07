호주 "홍콩인에게 안전한 피난처 제공할 것"

[아시아경제 베이징=박선미 특파원] 호주가 홍콩보안법 발효에 대응해 홍콩인들에게 안전한 피난처를 제공하는 방안을 적극 검토하고 있다고 밝혀 중국과의 갈등이 더 깊어질 전망이다.

2일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 스콧 모리슨 호주 총리는 "(홍콩보안법이 통과된)홍콩의 상황이 매우 우려스럽다"면서 "호주는 홍콩인들게 안전한 피난처를 제공하는 방안에 대해 적극적으로 검토 중이다. 홍콩인들을 위한 지원 준비를 해왔다"고 밝혔다. 그는 "조치들이 곧 내각에 의해 검토될 것"이라고 덧붙이며 곧 승인이 가능할 것임을 시사했다.

호주 정부가 코로나19 국제조사를 요구한 이후 중국이 호주를 상대로 경제 보복을 가하는 등 호주와 중국과의 관계가 갈 수록 악화되고 있는 가운데 나온 모리슨 총리의 이번 발언은 중국을 자극할 가능성이 크다. SCMP는 "이번 발언으로 양국간 갈등 관계가 더 고조될 것으로 보인다"고 전망했다.

앞서 영국도 홍콩보안법 시행 후 수백만명의 홍콩인들이 영국에서 안정적으로 거주할 수 있도록 제한없는 시민권을 제공할 것이라고 밝히며 홍콩 지원 의사를 드러내고 중국을 압박했다.

보리스 존슨 영국 총리는 1일(현지시간) 홍콩보안법 시행 직후 의회에서 "영국해외시민(BNO) 여권을 가진 수백만명의 홍콩인들이 배우자, 자녀들과 함게 영국에서 재정착 할 수 있는 길이 열릴 것"이라며 "홍콩보안법은 1984년에 체결한 '주권 반환 이후 50년 동안 홍콩이 현행 체계를 기본적으로 유지한다' 원칙이 담긴 '영국-중국 공동선언(홍콩반환협정)'을 위반한 것"이라고 지적했다.

베이징=박선미 특파원 psm82@asiae.co.kr