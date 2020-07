아웃도어의 계절…쌍용차, 렉스턴 스포츠 다이내믹 에디션 출시

[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 아웃도어의 계절을 맞아 렉스턴 스포츠 다이내믹 에디션을 새롭게 선보인다고 2일 밝혔다.

렉스턴 스포츠 다이내믹 에디션(칸(KHAN) 포함)은 주력 트림인 프레스티지 모델을 베이스로 다양한 전용사양과 편의성, 아웃도어 활용성을 높여줄 사양들을 기본 적용했다.

다이내믹 에디션 전용사양으로 오프로드 주행능력 향상을 위한 ▲다이내믹 서스펜션 ▲오프로드 언더커버 및 차동기어잠금장치(LD)커버 ▲오프로드 사이드 스텝이 기본 적용되었고 ▲4Ⅹ4 Dynamic 데칼 ▲휀 더플레어가 스타일에 강인함을 더한다.

튜닝된 다이내믹 서스펜션은 핸들링 성능과 주행안정성이 향상되었다는 설명이다. 또한 높이를 10mm 가량 상승시켜 험로주파능력 역시 개선됐다.

이와 함께 ▲4Tronic 시스템 ▲LD가 기본 적용되며, 스타일 및 편의사양으로 ▲HID 헤드램프 ▲18인치 블랙 알로이휠 ▲스포츠 페달 ▲플로팅 무드 스피커 ▲휴대폰 무선충전패드(15W) ▲오토라이트 컨트롤 ▲우적감지 와이퍼가 적용되었다. 칸 모델은 ▲7인치 LCD 슈퍼비전 클러스터 ▲1열 통풍시트가 추가 적용된다.

다이내믹 에디션에는 ▲적재공간을 더욱 안전하고 편하게 이용할 수 있는 데크 이지 오픈&클로즈 ▲2열 시트 언더 트레이 등 편의성을 강조한 사양이 포함된다.

다이내믹 에디션의 판매가격은 ▲렉스턴 스포츠 3142만원 ▲렉스턴 스포츠 칸 3369만원이이다. 기존 모델 판매가격은 ▲렉스턴 스포츠 2419~3260만원 ▲렉스턴 스포츠 칸 2795~3510만원이다.

