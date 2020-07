하나금융硏, '코로나 시대, 부의 흥망성쇠' 단행본 출간

코로나 이후 산업 지형 전망

[아시아경제 김민영 기자] 하나은행 소속 하나금융경영연구소가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 산업구조 변화를 분석한 '코로나 시대, 부의 흥망성쇠' 단행본을 출간했다.

2일 하나은행에 따르면 연구원들이 집필한 이 책은 코로나19 팬데믹(세계적 대유행) 이후 주요 산업의 구조 변화를 분야별로 전망함으로써 포스트 코로나 시대의 산업 지형도가 어떻게 바뀔지 다뤘다.

단행본은 총 4장으로 구성됐으며 코로나가 불러올 경제 지각변동을 개괄적으로 살펴 본 뒤 ▲비대면(언택트) 기반의 서비스 산업 ▲명암이 엇갈리고 있는 IT산업과 투자시장 ▲코로나발 타격이 우려되는 전통 산업 등을 세밀하게 분석했다.

이 책에서 연구원들은 코로나 이후의 산업구조 변화를 “코로나 이후 업종별 회복 속도에는 차이가 있을 것이다. 내수 비중이 높은 서비스업의 회복이 먼저 나타날 것이고 특히 집에서 먹고 일하고 공부하는 홈코노미가 새로운 소비 행태로 정착될 것”이라고 전망했다.

아울러 “언택트 문화의 정착은 ICT 발전과 인프라 수요를 촉진할 것이며 이는 자연스럽게 데이터센터에 대한 수요를 확대시킬 것이고 반면 한 때 높은 평가를 받았던 공유경제 기업은 위기를 맞을 것”이라고 내다봤다.

팬데믹에 따른 글로벌 공급망 불확실성을 직접 경험한 기업들이 보다 안정적인 공급체계를 구축하려 노력할 것이고 코로나19의 직격탄을 맞은 항공업은 상위 업체 위주로 재편될 것이라는 분석을 내놨다.

이 연구소는 이 책이 기업 경영진뿐 아니라 개인에게도 많은 생각할 거리를 안겨줄 수 있다고 강조했다. 정중호 하나금융경영연구소 소장은 “코로나19의 유행에 따른 산업분석 보고서를 기반으로 단행본을 출간하게 됐다”며 “앞으로도 코로나19로 인한 경제 및 산업 구조 변화에 대한 분석 보고서를 지속적으로 발간할 예정”이라고 밝혔다.

