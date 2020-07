'호반써밋 고덕신도시 2차' 1순위 청약 마감… 최고 경쟁률 102대 1

[아시아경제 이춘희 기자] 호반건설이 경기 평택시 고덕국제신도시 A43블록에 공급한 '호반써밋 고덕신도시 2차'가 평균 40대 1의 경쟁률로 1순위 청약 마감에 성공했다.

2일 한국감정원 '청약홈'에 따르면 특별공급을 제외하고 264가구를 대상으로 전날 진행된 이 단지 일반공급에 총 9895명이 신청하며 평균 40.2대 1의 경쟁률을 기록했다. 이 단지는 지하 1층~지상 35층, 7개동 규모로 766가구 전체가 84㎡(전용면적)으로만 구성됐다.

타입별로는 84㎡A의 경쟁률이 가장 높았다. 32가구 모집에 3268개의 청약통장이 쏟아지며 세 자릿수인 102.1대 1의 경쟁률을 나타냈다. 이어 ▲84㎡B 41.8대 1 ▲84㎡C 33.5대 1 ▲84㎡E 31.9대 1▲84㎡D 31.1대 1 ▲84㎡F 20.4대 1 등 순이었다.

이 단지의 가장 큰 장점은 우수한 교통여건이다. 단지 인근에 고덕국제신도시를 순환하는 간선급행버스체계(BRT) 정류장이 들어설 예정이고 SRT와 수도권 전철 1호선을 이용할 수 있는 지제역까지 차량으로 15분 내로 이동이 가능하다.

호반건설은 이 단지에 남향 위주 단지 배치를 도입하고 대부분 가구에 4베이 설계를 적용해 통풍과 조망권을 확보했다. 커뮤니티 시설에는 선큰 광장, 피트니스 클럽, GX룸, 작은 도서관, 실내 골프연습장 등 취미와 여가를 즐길 수 있는 다양한 공간이 들어선다.

오는 8일 당첨자 발표 예정으로 계약은 21~23일 사흘간 진행된다. 입주는 2022년 5월 예정이다.

호반건설 분양 관계자는 "고덕국제신도시 내에서도 입지가 좋고 앞서 공급된 호반써밋 1차에 대해서도 좋은 입소문이 났었다"며 "이번 단지도 우수한 입지, 평면과 다양한 수납공간 등 장점이 많아 좋은 결과가 나왔다"고 말했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr