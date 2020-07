도로교통공단, 공공기관 최초 '모바일 운전면허 확인 서비스' 도입

[아시아경제 이관주 기자] 도로교통공단은 '모바일운전면허 확인 서비스'를 국내 공공기관 최초로 도입한다고 1일 밝혔다.

이번 도입에 따라 전국 운전면허시험장 27개소에서 운전면허증 재발급, 국제운전면허증 발급 시 실물 신분증 대신 모바일운전면허 확인 서비스로도 민원 업무를 할 수 있게 된다.

공단과 이동통신 3사, 경찰청이 함께 개발한 이번 서비스는 공인 신분증을 디지털화해 법적 효력을 부여 받은 국내 최초 서비스다. 지난해 9월 과학기술정보통신부의 ICT 규제 샌드박스를 통해 모바일운전면허 확인 서비스에 대한 규제 임시 허가를 획득해 법적 효력을 확보했다.

서비스를 이용하려면 이통3사 인증 서비스 통합 브랜드인 '패스(PASS)' 앱을 내려받은 뒤 실물 운전면허증을 촬영해 업로드하면 된다. 단말명의, 점유인증과 함께 공단과 경찰청 운전면허시스템을 통해 진위를 검증한 뒤 등록된다.

사용자 본인 명의 스마트폰 1대에 1개의 이동통신사를 통해서만 등록이 가능하며 일정 시간이 지나면 QR코드·바코드가 초기화 되고 움직이는 화면으로 구성 및 캡쳐 방지 기술이 적용돼 도용을 방지한다.

또 기본 화면에는 이름, 사진, 인증용 QR코드 바코드만 보여져 생년월일이나 주소 등의 정보가 노출되지 않아 개인정보를 보호한다.

공단 관계자는 “모바일운전면허 확인 서비스 상용화를 통해 운전면허시험장에 방문하는 민원인들에게 실물 신분증을 소지하지 않아도 본인확인이 가능한 편리성을 제공할 수 있게 됐다”며 “이후에도 국민 편익을 위한 서비스 개발에 더욱 힘쓰겠다”고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr