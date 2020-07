KIC "운용자산 2035년 3배로 늘릴 것"

창립 15주년 신성장 비전 제시

[아시아경제 박지환 기자] 한국투자공사(KIC)가 2035년까지 자산 규모를 지금의 3배 가까이 늘리기로 했다. 이를 위해 투자역량 강화로 장기수익성을 높이고 다른 기관투자자들과의 투자 노하우 공유, 공동투자 확대 등 금융산업 내 협업도 확대할 계획이다.

KIC는 1일 오전 서울 소공동 웨스틴조선호텔에서 가진 창립 15주년 기념 세미나에서 이 같은 내용을 담은 향후 15년간의 중장기 발전전략 'SGV(Sustainable Growth Vision) 2035'를 발표했다.

최희남 KIC 사장은 이 자리에서 "글로벌 일류 국부펀드로의 도약을 목표로 지속적으로 수익을 창출해 현재 1500억달러(180조원) 수준인 자산규모를 4000억달러(480조원)의 규모를 갖춘 대형펀드로 성장시키겠다"고 밝혔다. 2005년 출범한 KIC는 불과 15년이란 짧은 시간 내에 작년 말 기준 순자산가치 1573억달러(182조원), 누적수익 492억달러(57조원) 달성이라는 괄목할 만한 성장을 이뤄냈다.

KIC는 목표 달성을 위해 △장기 수익성 증진 △국내 금융산업 발전 지원 △책임경영 구현 등의 3대 전략과 이를 구체화 하는 장단기 7개 전략과제를 제시했다. KIC는 장기수익성을 높이기 위해 전략적 자산배분과 주식, 채권, 대체투자 등 자산군별 투자역량을 강화하기로 했다. 대내외 불확실성과 변동성 극복을 위한 선제적 리스크 관리 체계 구축에도 역점을 둘 예정이다.

국내 금융산업 발전 지원을 위한 협업도 확대한다. KIC가 그간 해외투자를 통해 쌓은 경험과 노하우 그리고 투자 네트워크를 다른 공공기금과 활발히 공유할 계획이다.

또 2014년부터 국내 연기금, 공제회 등 공공기금이 주축이 돼 발족한 해외투자협의회를 통해 공동투자 기회를 적극 모색하기로 했다. 내부통제 및 투명경영을 강화하고, 투자전문가 집단에 맞는 조직과 성과관리 체계를 지속적으로 개선하는 방안도 추진한다.

최 사장은 "오늘날 우리가 직면한 뉴노멀 시대와 기후변화, 신기술 발전 등은 KIC의 보다 철저한 준비와 과감한 변화를 요구하고 있다"고 강조했다.

