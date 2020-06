서울시-존슨앤드존슨, 뉴노멀시대 'K-바이오' 이끌 혁신기업 발굴

혁신기술 보유기업 2곳 선발 … 맞춤 컨설팅·사업화 멘토링 지원

[아시아경제 조인경 기자] 서울시가 존슨앤드존슨 이노베이션, 한국얀센, 한국보건산업진흥원과 함께 전 세계 스타트업 누구나 참여할 수 있는 '서울 이노베이션 퀵파이어 챌린지(Seoul Innovation QuickFire Challenge)'를 공동 개최한다고 1일 밝혔다.

혁신 아이디어를 속사포와 같이 빠른 시간 안에 육성한다는 의미로, 존슨앤존슨 이노베이션 산하 JLABS에서 2015년부터 개최해온 바이오 분야 혁신 기술 경진대회다. 미국과 아시아 등에서 현재까지 총 45회 대회를 열어 85개 기업을 선발해 왔다.

서울 이노베이션 퀵파이어 챌린지는 세계 바이오 헬스케어 기업을 대상으로 서울시와 존슨앤드존슨이 4년째 함께 개최하고 있다. 혁신 기술을 보유한 5년 이하 창업기업이 참여할 수 있는데, 총 5개의 한국기업과 1개의 미국기업이 우승했다.

올해 주제인 '뉴노멀시대의 헬스케어(Healthcare in the New Normal)'는 앞으로 우리의 일상에 지속적인 영향을 미칠 '뉴노멀' 시대를 맞아 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 상황 속에서 확인된 의료서비스 분야의 취약점을 보완하고, 개인과 공동체의 삶의 질 향상에 도움이 될 헬스케어 혁신기술 보유기업을 발굴하고 지원할 예정이다.

선발된 최종 수상기업 2곳에는 홍릉에 위치한 서울바이오허브 등 바이오의료 스타트업 지원시설에 최대 4년간 입주할 수 있는 자격과 기업 성장을 위한 컨설팅 및 해외시장 진출 지원 등 서울바이오허브의 기업성장지원 프로그램, 존슨앤드존슨의 기술개발 및 사업화 멘토링 등 다양한 혜택을 제공한다.

기업 선발은 ▲기술의 잠재적 영향력 ▲독창성 및 시장경쟁력 ▲기술의 품질 및 실현가능성 ▲지원자의 신뢰성 및 실행역량 ▲향후 12개월 간 연구계획의 명확성 등의 기준에 따라 평가, 선발한다. 국내·외 모든 신청자는 서울 바이오산업 활성화를 위한 연계방안, 서울에서의 연구계획을 제시해야 하며 자세한 정보는 JLABS 및 서울바이오허브 홈페이지에서 확인할 수 있다.

8월31일까지 존슨앤드존슨 이노베이션-JLABS 웹사이트(http://jlabs.buzz/seoul-innovation)를 통해 참여 신청을 받는다.

김의승 서울시 경제정책실장은 "코로나19 이후 K-바이오 산업이 새로운 수출동력산업으로 주목받는 상황에서 혁신기술을 보유한 바이오의료 창업기업들이 글로벌 기업과의 협업으로 세계시장 경쟁력을 강화할 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 전했다.

