유명 고려인 여가수 아니타 초이 코로나19 확진

[아시아경제 김민영 기자] 러시아 유명 고려인 가수 아니타 초이(49)가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)에 감염된 것으로 30일(현지시간) 알려졌다.

초이의 홍보 담당 비서는 이날 언론에 "아니타가 코로나19 확진 판정을 받아 모스크바의 한 병원에 입원했다"고 전했다.

홍보 비서는 "아니타는 함께 살고 있는 부모님을 위험에 처하지 않게 하기 위해 전염병 전파 초기부터 몇개월 동안 예방 조치들을 철저히 준수했다"며 "어떻게 그녀가 감염됐는지 모르겠다"고 덧붙였다.

아니타는 옛 소련 시절의 전설적 고려인 록가수 빅토르 초이의 명성을 잇는 고려인 3세대 팝 가수로 러시아에서 인기가 높다.

그는 국가가 예술 분야에서 뛰어난 공적을 쌓은 사람들에게 수여하는 포상인 '공훈 예술가' 칭호도 갖고 있다.

러시아의 코로나19 누적 확진자 수는 이날 기준 64만여명으로 세계 3위 규모다. 닷새 동안 하루 6000여명 이상의 신규 확진자가 발생하고 있다.

