'등록금 첫 반환' 건국대, 학생 1인당 최대 39만원 지원

[아시아경제 이민지 기자]건국대학교가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태로 인한 학습권 침해 보상차원에서 전체 44억원의 재원을 ‘특별장학’ 형식으로 재학생들에게 지원하기로 결정했다고 30일 밝혔다.

이날 학교는 제11차 등록금심의소위원회를 통해 총학생회와 ‘환불성 고지감면 장학금’ 방안에 합의해 납부한 수업료에서 8.3%를 감면하기로 결정했다. 학교는 정상적인 학기였다면 직간접적으로 재학생들에게 지원됐어야 할 예산 등 전체 44억원을 재원으로 편성해 지원한다는 방침이다.

건국대는 다음 학기 전액 장학생이나 졸업생 등 사각지대가 생길 것을 고려해 올해 1학기 재학생 모두에게 10만원을 현금으로 우선 지급한다. 추가로 계열별로 재학생이 납부한 수업료 총액 기준 8.3%의 감면 효과가 나도록 다음 학기 등록금 고지서에서 감면하거나 계좌이체로 직접 지원할 계획이다. 인문계열 학생은 29만원, 공학·예체능계열은 36만원, 수의학계열은 39만원 상당을 학교로부터 지원받을 것으로 추산된다.

건국대 충주 글로컬캠퍼스도 이같은 방식으로 19억원의 재원을 마련해 전체 재학생에게 계열별 등록금 기준에 따라 일정액을 지급할 것으로 전해졌다.

한편, 지난 4월 건국대 총학 측은 코로나19로 정상적인 학사일정 진행이 불가능하다며 학교 측에 등록금 부분 환불 심의를 요청한 바 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr