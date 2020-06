에넥스, 서울 도곡동 대리점 신규 오픈

[아시아경제 김종화 기자] 에넥스가 서울 강남구 도곡동에 신규 대리점을 오픈했다고 30일 밝혔다. 새로 오픈한 대리점 '도곡 디자인하우스'는 매봉역 1번 출구에서 100m 거리로 접근성이 매우 우수하다.

매장 내에는 주방가구 EK9 그랜드스퀘어 레트로오크, EK5 뉴비엔 매트다크그레이 등이 전시돼 있다. 특히 벽면에는 전 제품 샘플 도어가 비치돼 컬렉션을 연상케 하는데 '키친팔레트 시리즈'의 도어프레임, 컬러, 손잡이도 직접 확인할 수 있다.

매장에서는 집안을 한번에 꾸밀 수 있는 다양한 가구, 인테리어 아이템을 제공한다. 주방가구를 비롯해 붙박이장, 현관장, 중문, 마루, 소파, 식탁 등 다양한 제품을 취급하며 전문적인 인테리어 상담이 가능하다.

에넥스 관계자는 "최근 집에 머무는 시간이 늘면서 인테리어의 필요성을 느끼는 고객 분들이 많아지시는 것 같다"면서 "새로 오픈한 도곡 디자인하우스에서 고객 분들이 손쉽게 원하는 인테리어를 하게 되시길 기대한다"고 전했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr