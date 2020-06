STX, 암바토비 니켈 광산 회사 주식 107억 규모로 취득

[아시아경제 이민지 기자] STX STX 011810 | 코스피 증권정보 현재가 5,100 전일대비 30 등락률 +0.59% 거래량 16,244 전일가 5,070 2020.06.30 15:30 장마감 close 는 마다가스카르에 위치한 암바토비 니켈 광산 및 제련소 운영회사의 주식을 107억원에 취득했다고 30일 공시했다.

회사 측은 “기납입된 대부투자금 890만불에 대한 출자전환의 건으로 소유주식수에 따른 지분비율은 1%”라며 “한국암바토비컨소시엄을 통해 간접적으로 프로젝트의 지분 1%를 보유하고 있다”고 설명했다.

