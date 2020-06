부산銀, 중국에 2번째 난징 지점 개점 ··· 밀착 영업 강화

[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자]BNK부산은행은 중국 장쑤성의 성도인 난징에 지점을 개점하고 본격적인 영업에 나선다고 30일 밝혔다.

부산은행은 지난 5월말 중국 금융당국으로부터 지점 설립에 대한 본인가를 취득했으며, 국내 지방은행이 중국에 2호 영업점 설립 최종 인가를 받은 것은 이번이 처음이다.

특히 지난해 9월 장쑤성 은행보험감독관리위원회로부터 예비인가 승인을 취득한 이후 코로나19 사태에도 불구하고 중국 난징시, 금융당국 등과 상호협력을 바탕으로 신속하게 인허가 절차를 마무리했다.

이번 중국 난징지점 설립으로 부산은행은 중국을 북부지역과 남부지역으로 이분화하는 효율적인 영업 네트워크를 구축하고, 이를 통해 중국 내 밀착 영업을 한층 강화해 나갈 예정이다.

한편 부산은행은 이번에 개점한 난징지점 외에도 중국 칭다오와 베트남 호찌민에 해외 영업점을 두고 있으며, 미얀마 양곤, 인도 뭄바이, 베트남 하노이에는 사무소를 운영 중이다.

향후 진출 국가를 중심으로 현지 은행 인수, 지분투자 등 다양한 해외 진출 방안을 마련해 나갈 방침이다.

