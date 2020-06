[아시아경제 김은별 기자] 30일 원·달러 환율이 상승해 하루 만에 다시 1200원대로 올라섰다.

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전날 종가보다 4.4원 오른 달러당 1203.0원에 거래를 마쳤다. 환율은 0.1원 내린 달러당 1198.5원으로 출발해 오전 내내 하락 흐름을 보였지만, 오후 2시30분께 상승 전환했다.

이날 환율은 오후 들어 상승 흐름을 보인 위안화 환율에 연동되는 모습을 보였다. 1200원 아래에서 대기 중인 저가 매수 물량이 나온 것도 환율을 끌어올린 요인이다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr