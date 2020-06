[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 서대문구 <4급 승진> ▲도시재생국장 박성주 <4급 전입> ▲환경생활국장 이진구 <5급 승진> ▲도시재정비과장 송월섭 ▲교통관리과장 조봉기 ▲구의회사무국 전문위원 하인철 ▲연희동장 이한식 <5급 전보> ▲민관협치과장 김윤정 ▲재무과장 박춘식 ▲기후환경과장 석도현 ▲도시재생과장 염봉선 ▲스마트정보과장 김용신 ▲충현동장 김영진 ▲북가좌1동장 유병선 ▲전국평생학습도시협의회 파견 방동숙

박종일 기자 dream@asiae.co.kr