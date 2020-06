금투협 "코로나19 여파로 7월 채권시장 투자심리 악화 전망"

[아시아경제 오주연 기자] 국내 채권업계 종사자들은 7월 채권시장의 투자심리가 전월보다 악화될 것이라고 전망했다.

30일 금융투자협회에 따르면 지난 17∼23일 금투협이 채권 관련 업무 종사자 200명을 대상으로 '2020년 7월 채권시장지표(BMSI)'를 조사한 결과, 종합지표가 전월대비 5.5포인트 하락한 104.4로 집계됐다.

100 이상이면 채권시장 강세(금리 하락), 100이면 보합, 100 이하면 채권시장 약세(금리 상승)를 예상한다는 의미다.

부문별 지표로는 금리전망 BMSI가 111.0으로 전월 조사 때 대비 11.0포인트 하락했다.

금투협 측은 ""3차 추가경정예산 편성에 따른 국채 발행 증가로 수급 부담이 우려돼 금리하락 응답자 비율이 하락했다"고 설명했다.

물가 BMSI는 전월 114.0에서 109.0으로 하락했고, 환율 BMSI는 80.0으로 전월 조사 결과 대비 13.0포인트 하락(원화 약세전망 강화)했다.

금투협 측은 "최근 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 증가세를 나타내 2차 대유행 우려가 커지고 있고, 이에 글로벌 위험회피 심리가 확산한 영향"이라고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr