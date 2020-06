창원대, 익명의 70대 할머니의 훈훈한 장학기금 1000만원 기탁

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 창원대학교는 익명을 요청한 70대 할머니가 1000만원의 대학발전기금을 기탁했다고 30일 밝혔다.

70대 기부자는 최근 창원대 대학발전협력원에 전화를 걸어 “기부를 하고 싶다”는 의사를 전해왔고, 이후 대학 담당자가 기부자의 거주하는 곳을 방문해 장학기금 기탁이 이뤄졌다.

특히 이 기부자는 전기공학과 학생들의 장학금으로 써 달라고 당부해 눈길을 끌고 있다. 기부자는 “앞으로도 창원대학교 학생들이 열심히 공부해서 대한민국을 대표하는 인재로 성장할 수 있도록 계속해서 응원할 것이다”고 전하며 기부금을 전달했다.

이호영 창원대 총장은 “자신을 드러내지 않고 장학기금을 출연해 주신 기부자에게 깊은 존경과 감사의 인사를 드린다”며 “그 뜻에 따라 기부자에 대한 예우에 최선을 다하고, 지역과 국가발전에 앞장서는 인재를 양성하는 데 대학의 역량을 모아 나갈 것”이라고 말했다.

영남취재본부 황최현주 기자 hhj2524@asiae.co.kr