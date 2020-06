[아시아경제 우수연 기자]현대자동차가 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 싼타페의 4세대 부분변경 모델을 30일 출시했다. 디지털 언박싱을 통해 공개된 '더 뉴 싼타페'는 신규 플랫폼ㆍ파워트레인을 적용해 공간 활용성과 주행 능력을 개선하며 신차급 변화를 시도했다.

더 뉴 싼타페에는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 98,500 전일대비 800 등락률 +0.82% 거래량 432,078 전일가 97,700 2020.06.30 11:58 장중(20분지연) close SUV 최초로 차세대 파워트레인 스마트스트림 2.2 디젤 엔진과 스마트스트림 습식 8DCT(더블 클러치 변속기)가 탑재됐다. 최고출력 202마력, 최대토크 45.0kgfㆍm의 힘을 발휘하며 기존 싼타페 대비 4.4% 개선된 14.2km/ℓ의 연비를 달성했다. 더 뉴 싼타페 디젤 2.2의 트림별 판매 가격은 프리미엄 3122만원, 프레스티지 3514만원, 캘리그래피 3986만원이다.

