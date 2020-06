생산직 평균 일급 9만5837원…전년대비 1.3% 상승

[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업중앙회는 2020년 3월 중 중소제조업 생산직 근로자 전체 조사직종(130개)의 평균 조사노임(일급)은 9만5837원으로 나타났다고 30일 밝혔다.

이번 '중소제조업 직종별 임금조사' 평균 일급 결과는 국가를 당사자로 하는 계약시 제조원가계산의 기준이 되는 노무비 산정의 기초자료 제공을 위해 발표했다. 중소제조업 1400개 업체(매출액 30억원 이상)를 대상으로 실시했다.

올 3월 중 중소제조업 생산직 근로자 평균 일급은 지난해 3월 9만4631원에 비해 1.3%, 8월 9만4836원보다 1.1% 상승한 것으로 조사됐다. 이에 따라 하반기부터 정부 및 공공기관 등과 입찰하는 중소기업은 각 직종단가의 상승률만큼 입찰가의 상승을 기대할 수 있다.

특히 공공 단순노무 용역계약에 많이 활용되는 단순노무종사원의 올 3월 일급은 8만103원으로 전년 8월보다 0.7% 상승했다. 작업반장 일급은 11만7914원으로 1.7% 증가했다. 가장 높은 임금의 직종은 캐드설계사(회로)로 일급 12만9864원으로 조사됐다. 가장 임금이 낮은 직종은 조형원(대량주물을 붓기 위해 주형 목형틀을 넣고 점토를 이용해 형태를 만드는 사람)으로 일급 7만4230원으로 나타났다.

중기중앙회 관계자는 "상기 직종 외 조사노임 및 조사결과 세부 내용은 중기중앙회 홈페이지 또는 중소기업통계시스템에서 확인 가능하다"며 "이번에 발표된 조사노임은 올해 7월1일부터 적용된다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr