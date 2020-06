노원구 영축산 순환산책로 온라인 걷기

스마트폰 앱 워크온 설치 후 공식 커뮤니티 ‘걷는 도시 노원’에서 참여... 완주 인증자 대상으로 추점통해 치킨 샐러드 쿠폰 150명 지급

[아시아경제 박종일 기자] 노원구(구청장 오승록)가 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 신체 활동이 줄어드는 주민들을 위해 생활 속 거리두기를 유지하며 할 수 있는 온라인 걷기 행사를 개최한다.

스마트폰 모바일 앱 ‘워크온’을 이용해 진행하는 온라인 걷기 행사는 오는 7월10일까지 영축산 순환산책로 코스에서 열린다.

걷기 구간은 지난 1월 개통한 영축산 순환산책로 목재 데크길 전 구간으로 월계동 우이천변 롯데캐슬루나아파트 인근 광명교회 방면 출입구와 영축산 전망대를 거쳐 유아숲체험장까지 이어지는 왕복 3.7km 구간이다. 다만, 코스 방향 상관없이 구간을 완주하면 된다.

참여를 원하는 주민은 스마트폰 워크온 앱 설치 후, 노원구 공식 커뮤니티 ‘걷는 도시 노원’에 등록하면 된다. 앱 하단 챌린지 탭(트로피 모양)에서 ‘노원구 챌린지’ 온라인 걷기 확인 후 ‘참여하기’를 누르면 된다.

참가 인증은 모바일 앱 워크온에서 위치기반 서비스(GPS)를 이용해 현재 위치를 근거로 자동 측정하며 완주 인증은 전체 코스를 경유하면 된다.

온라인 걷기 종료 후에는 완주 인증자를 대상으로 추첨을 통해 로스트 치킨샐러드 모바일 쿠폰을 150명에게 지급한다.

구는 온라인 걷기 시작과 도착지점에 건강도시 노원 조끼를 걸친 걷기활동가 4명을 배치해 워크온 앱 설치를 돕고 걷기 관련 정보도 알려준다.

걷기 코스인 영축산 순환산책로는 경사도 8%이하, 폭2m 이상의 완만한 목재 데크길로, 안전 난간도 설치해 장애인 등 보행약자 뿐 아니라 남녀노소 누구나 숲길을 따라 사색과 힐링이 가능한 산책로다. 또, 전망대에 오르면 수락산과 불암산 등 노원의 전경을 조망할 수 있다.

이번 온라인 걷기 대회는 ‘코로나-19를 이겨내자!! 따로, 또 같이’라는 슬로건으로 기간 내 시간에 구애받지 않고 인원 제한없이 누구나 참가할 수 있다는 것이 특징이다.

구는 지난 1월과 5월에 경춘선 숲길에서 온라인 걷기를 두차례 실시, 1180명의 주민들이 참여하는 등 호응을 얻은 바 있다.

오승록 노원구청장은 “이번 영축산 순환산책로 온라인 걷기대회를 통해 산책도 하면서 건강을 챙길 수 있다”면서 ”코로나19로 지친 몸과 마음을 힐링할 수 있는 계기가 되길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr