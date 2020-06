KT, 中企 5G팩토리 구축 본격화...생산성↑

[아시아경제 구채은 기자] KT가 자동차 부품 제조사에 5G 스마트팩토리 코봇을 구축했다. 코봇은 공장에 구축된 협동로봇이 어려운 동작을 작업해주고, 오류와 불량 발생을 낮춰주도록 하는 5G 공정 솔루션이다. 스마트팩토리 시스템이 돌아가면, 작업시간이 약 28%로 단축되고, 단순하고 반복적인 고강도 노동을 덜어줘, 근로의 질을 향상시킬 수 있다는 설명이다.

30일 KT는 자동차 부품 초정밀 강구 생산 제조사인 '박원'에 기업전용 5G 네트워크와 스마트팩토리 코봇을 구축하고, 작업공정에서 발생하는 데이터를 KT 클라우드 기반 팩토리 메이커스 플랫폼에서 실시간 관제할 수 있도록 했다고 밝혔다.

공장의 협동로봇이 작업자와 함께 민감하게 움직이고 대용량의 생산 데이터를 관제하기 위해서는 초고속, 초저지연의 5G 네트워크가 필요한데, 품질관리와 기밀유지가 중요한 기업 특성상 상용망 트래픽에 영향을 받지 않고 보안성이 뛰어난 기업전용 5G가 필수적이다.

이에 박원은 근로자의 단순노동 강도를 줄이고 전문성과 생산성을 높이는 형태로 공정 구조를 개선하기 위해 KT 5G 스마트팩토리를 도입했다. 특히 박원의 패키징 공정에 KT 5G 스마트팩토리를 도입한 결과, 기존 작업방식대로 했을 때 시간당 225박스를 생산했던 공정이, ‘KT 5G 스마트팩토리 코봇’을 도입하자 시간당 313박스로 증가했다. 또 박스당 작업 소요시간도 16초에서 11.5초로 줄어들어, 생산성이 높아졌다.

문성욱 KT 기업신사업본부장은 “박원을 시작으로 KT 스마트팩토리 코봇이 현장에서 인력난을 겪고 있는 국내 중소제조사의 문제를 해결할 것으로 기대한다”며, “KT는 앞으로 스마트팩토리 상품 라인업을 지속 확장해 대한민국 기업들에게 차별화된 제조 솔루션을 제공하겠다”고 말했다.

KT는 작년 5월 현대중공업지주, 코그넥스, 텔스타홈멜, 유도그룹 등과 함께 5G 스마트팩토리 시장 진출을 선언하고 관련 상품을 지속 개발해왔다. 현재까지 기업을 대상으로 높은 보안성과 품질을 보장하는 5G 전용망인 ▲ ‘KT 기업전용 5G’와, 근로자와 협업해 자동화된 공정을 만드는 협동로봇인 ▲ ‘KT 5G 스마트팩토리 코봇’, 그리고 AI 기반 이미지 분석 머신비전 솔루션인 ▲ ‘KT 5G 스마트팩토리 비전’ 상품을 출시했다.

