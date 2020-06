GS25, 기상청 등과 폭염 취약계층 돕는 '진심 해피해피 '캠페인

생수 2병 마시고, 1병은 기부

[아시아경제 차민영 기자] 편의점 GS25가 기상청 등과 손잡고 취약계층에 생수를 기부하는 폭염 예방 캠페인을 7월 한 달간 진행한다.

GS리테일이 운영하는 GS25는 다음달 기상청, 행정안전부, 보건복지부, 농심 등과 손을 잡고 여름 폭염 피해 예방활동으로 ‘진심 해피해피’ 캠페인을 진행한다고 30일 밝혔다.

캠페인명 해피해피는 해를 피하고 해피(즐거운)한 여름을 보내자는 의미이다. 올 여름 예년보다 극심한 무더위가 예상되고 있는 만큼 고객들의 자발적인 생수 기부를 통해 폭염 취약계층을 돕고 우리 자신도 물마시기 습관을 통해 폭염을 이겨내자는 목적이다.

캠페인은 두 가지 방식으로 진행된다. 먼저 ‘해피수 나눔’ 캠페인은 고객이 GS25에서 진행하는 ‘백산수’ 투플러스원(2+1) 행사를 통해 GS25 애플리케이션 ‘더팝’, ‘나만의 냉장고’에 증정품을 보관하고 자발적으로 보관 상품을 지정된 기부 대표번호로 발송하면 폭염 취약계층으로 전달된다. 고객이 기부한 상품 외에 추가적으로 기상청과 백산수, 보건복지부에서 10만개의 백산수가 추가 기부된다. 기부 대표번호는 기상청에서 운영한다.

두번째 ‘해피수 챌린지’ 캠페인은 폭염 예방을 위해 물 자주 마시기 챌린지이다. 인스타그램과 페이스북을 통한 전국민 확산 캠페인으로 진행하며, 참여자가 물마시기 관련 사진과 필수 해시태그를 함께 게재하면 된다. 필수 해시태그는 #해피해피캠페인 #해피수챌린지 #폭염주의보 #기상청 #gs25이다. 참가자 대상으로 추첨을 통해 백산수 GS25 전용 모바일 상품권 또는 기상청 특별 제작 우산을 증정한다. 챌린지 참여시 다음 참여자를 태그를 통해 지목하면 당첨 확률이 올라간다.

박준형 GS25 마케팅팀 과장은 “어느 때보다 극심한 무더위가 예상돼 취약 계층을 돕기 위해 이번 진심 해피해피 캠페인을 기획했다”며 “더불어 사는 세상에서 GS25가 서로 돕는 나눔의 플랫폼으로 역할을 수행하도록 다양한 활동을 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

