진양곤 에이치엘비 회장 “옵티머스 펀드 투자 피해, 사재출연해 손실 보전할 것”

[아시아경제 유현석 기자] 진양곤 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 97,000 전일대비 2,500 등락률 -2.51% 거래량 718,636 전일가 99,500 2020.06.29 15:30 장중(20분지연) close 회장은 최근 환매중단 사태로 논란이 되고 있는 옵티머스 펀드에 투자 사실을 직접 밝혔다. 또한 피해 시 손실액 전액에 해당하는 개인 주식을 회사에 위탁하는 방식으로 사재를 출연해 회사에는 단 한푼의 손실도 없도록 하겠다고 30일 전했다.

진 회장은 지난 29일 유튜브를 통해 “에이치엘비의 IR원칙은 사실 그대로를 알리는 것”이라며 “지난 4월24일 에이치엘비생명과학이 NH투자증권을 통해 100억원, 6월11일 에이치엘비가 하이투자증권을 통해 판매되던 옵티머스자산운용 펀드에 300억원을 위탁했다”고 밝혔다. 이는 “국공채 등 안전자산으로 운용된다는 증권사와 운용사의 고지내용을 신뢰했기 때문”이라며 불완전 판매 펀드의 피해자임을 강조했다.

진 회장은 옵티머스 펀드의 판매가 명백한 불법 부당행위인 만큼 전날 서울남부지방법원에 판매사들을 대상으로 '부당이득금 반환 청구소송'을 제기했다며 “원금 회수를 위해 전력을 다하겠다”고 말했다.

그는 "최종 의사결정권자로서 깊은 사과 표명과 함께 손실액 전액을 본인이 책임지겠다"며 "손실액에 해당되는 본인 주식을 회사에 위탁하겠다”고 말했다. 이어 “향후 자금 운용은 철저하게 안정성 위주로 운용하고 재발방지 노력과 함께 앞으로도 회사의 주요사항에 대해서는 투명하고 솔직한 공개하겠다"고 덧붙였다.

