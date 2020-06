[클릭 e종목]"한섬, 온라인 덕에 2분기 실적 방어"

대신증권, 투자의견 '매수'·목표주가 4만2000원 제시…29일 종가 3만3100원

[아시아경제 금보령 기자] 한섬이 온라인 덕에 2분기 실적 방어에 성공했다는 분석이 나왔다.

30일 대신증권에 따르면 한섬의 2분기 매출액은 2724억원, 영업이익은 144억원으로 추정된다. 전년 대비 각각 4%, 3% 줄어든 수치다. 지난달부터 사회적 거리두기가 다소 완화되면서 국내 소비심리가 개선된 덕분이다. 오프라인 백화점 매출액 감소폭은 10% 내외로 전분기(-20% 내외)보다 나아진 것으로 파악됐다.

온라인 채널의 경우 높은 성장으로 오프라인 매출 부진을 일부 만회했다. 온라인 매출액은 지난해 약 1500억원으로 추정되는데 올해는 2000억원대 수준까지 증가할 것으로 전망된다. 유정현 대신증권 연구원은 "온라인 채널의 영업이익률이 30% 중반에 달해 온라인 사업부의 영업이익은 전체의 70% 수준에 근접할 것으로 보인다. 한섬 브랜드의 성숙도와 전체 오프라인 의류 시장의 마이너스 성장세를 고려하면 온라인 채널의 가치는 더 상승하고 있는 상황"이라며 "회사 측은 현재 온라인 채널의 성장성을 고려할 때 온라인 채널의 매출이 단기간 3000억원 달성도 가능할 것으로 본다"고 설명했다.

새로 시작하는 화장품 사업은 밸류에이션 확장에 긍정적인 영향을 미칠 전망이다. 내년에 공식 론칭하는 화장품 사업에 대해 브랜드네임, 상품 기획 등은 정해지지 않았으나 기초제품은 어느 정도 개발이 이뤄진 상태다. 유 연구원은 "당장 실적에 기여하는 바가 크지 않을 것으로 보이지만 내수 중심의 패션 사업에 국한된 동사의 사업 포트폴리오를 확장하는 측면에서 화장품 사업은 밸류에이션 디스카운트 해소에 긍정적"이라며 "캐시카우 역할을 하는 본업의 안정성을 바탕으로 화장품 신사업이 성과를 내기 시작할 경우 본격적으로 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"이라고 말했다.

대신증권은 한섬에 대해 투자의견 '매수'를 제시했다. 목표주가는 기존 3만5000원에서 4만2000원으로 상향조정했다. 29일 종가는 3만3100원이다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr