동작구, 창업지원시설 입주기업 모집

중소기업창업지원센터 7곳, 청년창업지원센터 4곳에 입주할 창업기업 7월13일까지 모집 ...최종 선정된 입주 기업에 대해 다양한 창업 관련 프로그램과 경영관리 코칭을 진행

[아시아경제 박종일 기자] 동작구(구청장 이창우)가 7월13일까지 중소기업창업지원센터 및 청년창업지원센터에 입주할 초기창업기업과 예비창업자를 모집한다.

구에서 운영 중인 창업지원센터는 우수한 창업인재를 발굴, 역량 있는 청년 (예비)창업자에게 창업 주기별 맞춤형 보육 프로그램, 전문 컨설팅 등을 지원하는 시설이다.

중소기업창업지원센터 내 사무실 7곳의 입주대상은 창업 3년 이내의 초기창업기업으로, 입주기간은 2년이며 1년 간 임대료는 35만~51만원이다.

또, 만 39세 이하 청년을 대상으로 청년창업지원센터 내 코워킹스페이스 4곳의 예비창업자를 모집, 사용료 36만 원으로 1년 간 시설을 이용할 수 있다.

입주가능 업종은 제조업, 기술 서비스업, 컴퓨터 운용 관련업 등이며, 휴업 중이거나 환경공해 배출기업, 체납기업은 입주가 제한된다.

입주를 희망하는 개인 또는 기업은 구 홈페이지에서 관련 서류를 내려받아 작성 후 경제진흥과로 방문 또는 담당자 이메일(blueyim2@dongjak.go.kr)로 제출하면 된다.

구는 관련분야 교수, 기업대표 등으로 구성된 중소기업창업지원심의위원회를 통해 ▲창업 아이템의 독창성 등 기술성 ▲사업계획 적정성 ▲성장가능성 ▲입주적합성을 종합 심사하며 선정결과는 7월 29일에 구 홈페이지에 게시할 예정이다.

아울러, 구는 최종 선정된 입주 기업에 대해 다양한 창업 관련 프로그램과 체계적인 경영관리 및 비즈니스 코칭을 진행할 계획이다.

기타 자세한 사항은 경제진흥과로 문의하면 된다.

김정원 경제진흥과장은 “참신한 아이디어를 가진 창업가를 적극 육성해 지역 경제를 활성화하는데 최선을 다하겠다”며 “창업을 희망하는 많은 청년들과 초기창업가의 관심과 참여를 바란다”고 말했다.

구는 오는 12월까지 사업비 2억3300여만 원을 투입해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 재택근무, 원격진로 등 비대면 산업의 성장과 디지털경제로의 변화에 선제적으로 대응하기 위해 ‘직업교육특구형 에듀테크 창업혁신 프로젝트’를 추진하고 있다.

