양천구, 미래 30년 대비 행정조직 개편...환경녹지국·공항소음대책팀 신설

4차산업혁명·도시재생 등 다양한 행정수요에 능동적으로 대응하기 위해 행정조직 개편... 더욱 살기 좋은 양천 조성 위해 ‘환경녹지국’을 신설, 촘촘한 의료 서비스 위해 보건지소팀 ‘보건지소’로 승격하는 등 새롭게 정비

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 다양한 주민의 수요와 눈높이에 맞춰 더 나은 행정서비스를 제공하기 위해 민선 7기 조직개편을 단행, 7월1일부터 본격 시행한다.

양천구는 주거지역이 전체 면적의 70% 이상을 차지하는 주거위주 도시인만큼 먼저 다양한 환경문제에 적극 대응하고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위해 ‘환경녹지국’을 신설, 환경녹지국의 주무과인 녹색환경과 내 환경관리팀을 ‘공항소음대책팀’으로 변경, 항공기소음 대책업무와 피해지역 주민대상 지원업무에 더욱 집중할 예정이다.

또 지속가능한 도시성장과 주민 삶의 질 향상을 위해 ‘스마트정보과’와 ‘도시재생과’를 신설, 복잡 다양화되는 행정수요에 부족함 없이 선제적으로 대응하기 위해 주민생활과 밀접한 세무 및 복지 분야에 각각 ‘지방소득세과’와 ‘자립지원과’를 신설했다.

그리고 구민이 더욱더 촘촘한 지역보건의료 서비스를 제공받을 수 있도록 보건지소팀을 보건지소(과)로 승격해 권역별로 전담팀을 설치했다.

이외도 복지 분야와 동주민센터 업무에도 큰 변화가 생긴다. 복지 분야는 담당 업무별로 좀 더 세분화, 팀이 개편되고, 동주민센터의 복지관련 업무는 원스톱 복지상담 서비스가 제공돼 공적제도 상담 후 자격조건에 미달되어도 담당자가 다른 복지 자원을 지원받을 수 있도록 연계해준다.

이는 구민의 수요에 맞게 전문성 있는 서비스가 제공돼 주민의 복지 체감도 및 만족도가 크게 높아질 것으로 기대된다.

김수영 양천구청장은 “이번 조직개편을 통해 구민이 체감하는 행정서비스 혁신 등을 목표로 양천구의 미래 30년을 대비하는 기반을 구축할 수 있도록 민선 7기 후반기 역량을 집중할 것이며, 복잡·다양해지는 행정 수요에 발 빠르게 대처하는 조직으로 구민의 기대에 적극 부응하겠다”고 전했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr