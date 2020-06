광주 44번 확진자 발생…‘N차 감염’ 확산 비상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 43번째 확진자에 이어 44번째 확진자가 발생했다. 이들은 모두 광주 37번 확진자와 접촉한 것으로 알려졌다.

30일 광주광역시 등에 따르면 전날 오후 9시 30분께 광주광역시 남구 봉선동에 거주하는 60대 여성 A씨가 코로나 확진 판정을 받아 빛고을 전남대학교 병원에 입원했다.

현재까지 확인된 A씨의 동선은 지난 27 오후 2시까지 자택에 머무르다가 자차를 이용해 오후 5시까지 타 시도를 다녀와 귀가했다.

28일에는 오전 11시 30분에 자차를 이용해 자택에서 출발, 타 시도를 다녀온 후 귀가했다.

특별한 증상은 없었지만 광주 37번과 접촉자로 분류돼 29일 오후 12시 자차로 남구보건소 선별진료소를 방문해 검체채취 후 자가격리 했다.

앞서 확진 판정을 받은 43번 확진자 B씨는 지난 25일 동구 금양오피스텔 자신의 사무실에서 광주 37번 확진자와 접촉한 것으로 알려졌다.

광주 43·44번 확진자가 광주 37번 확진자와 접촉해 ‘N차 감염’이 발생하면서 보건당국에는 비상이 걸렸다.

광주 37번 확진자는 광주 34번과 접촉자로 분류되면서 코로나19 검사를 받았고 확진 판정을 받았기 때문이다.

광주시와 보건당국은 현재까지 확진자의 자세한 동선과 접촉자를 파악하는 데 주력하고 있다.

