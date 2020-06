박희수 동대문구시설관리공단 신임 이사장 임명

유덕열 동대문구청장 29일 구청장실서 박 신임 이사장 임명장 수여…30년 공무원 경력 정통 관료 출신

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 29일 구청장실에서 박희수 동대문구시설관리공단 신임 이사장에 임명장을 수여했다.

이로써 박 신임 이사장은 7월1일부터 공단 운영을 시작한다.

박희수 신임 이사장은 성균관대 졸업 후 행정고시에 합격, 지난 1987년5월에 공직에 입문해 2017년6월까지 30년 동안 서울시 공무원으로 근무한 정통 관료 출신이다.

박 이사장은 성동구 부구청장, 동대문구 부구청장, 마곡사업추진단장 등을 역임한 바 있다. 특히 2010~2014년 동대문구 부구청장으로 재직할 당시에는 동대문구 환경자원센터 건립, 보듬누리 사업 추진, 중랑천 야외수영장 설치 등 동대문 구민에 필요한 사업들을 추진, 좋은 성과를 거뒀다.

특히 유덕열 동대문구청장은 박 이사장을 모시기 위해 노력을 기울인 것으로 알려졌다.

유덕열 동대문구청장은 “동대문구 주민들의 삶이 더 윤택해질 수 있도록 박희수 신임 이사장이 동대문구시설공단을 잘 이끌어 주기를 바란다”며 “구에서도 적극적으로 지원하고 협조해 나가겠다”고 밝혔다.

동대문구시설관리공단은 동대문구 구민의 풍요롭고 행복한 삶을 추구하고자 체육·문화시설, 주차시설, 도서관 등을 관리·운영하고 있다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr