대학·민간연구기관에 '국세통계센터' 개방…9월 서울에 분원 설치

국세청, '국세정보 공개확대 방안' 추진

[아시아경제 이광호 기자]국세청이 공익목적의 과세정보 활용 및 유용한 국세통계공개를 확대한다. 이를 위해 국세통계센터를 대학·민간연구기관 등에 확대 개방하고, 9월에는 서울에 분원을 설치한다.

국세청은 30일 최근의 데이터 개방·활용 관련 범정부 정책에 부응하고 공정·투명한 신뢰 사회 구현에 기여하기 위해 '국세정보 공개확대'를 본격 추진한다고 30일 밝혔다.

먼저 과세정보는 법률의 근거에 따라 공익목적 업무수행을 위해 필요한 항목에 대해 적극 제공할 계획이다.

불공정 거래, 부동산 거래 허위신고 등을 근절하기 위해 개정법령에 따라 공정거래위원회와 국토교통부 등과 원활하게 협력하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 피해 지원(생활안정자금 지급, 공공요금 감면 등)에 필요한 과세정보를 지방자치단체 등에 신속히 제공할 예정이다.

또 국세통계는 공개를 대폭 확대하고, 통계생산 인프라 구축을 통해 투명성과 활용도를 제고한다.

특히 국세통계센터를 대학·민간연구기관 등에 확대 개방할 방침이다. 현재까지 18개 기관과 업무협약을 체결했다.

또한 이용 수요가 많은 서울 지역에 9월께 분원을 설치해 접근성과 이용편의를 제고할 계획이다.

아울러 국세통계 포털을 개발해 모든 통계를 시계열 자료로 제공하고, 통계를 이해하기 쉽도록 시각화하는 등 이용자가 통계 항목을 선택해 활용할 수 있도록 할 예정이다.

국세청은 국세통계 시스템을 구축해 통계생산의 적시성을 제고하고, 신규통계 개발을 활성화하며 국세통계센터의 원활한 운영을 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

정철우 국세청 기획조정관은 "앞으로도 범정부 정책 추진에 필요한 과세정보를 적법한 범위 내에서 최대한 제공하도록 하겠다"고 말했다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr