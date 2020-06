대전서 초·중학생 2명 코로나19 확진…해당 학교 원격수업 전환

[아시아경제 이정윤 기자] 대전에서 초등학생과 중학생 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 발생했다.

29일 대전시에 따르면 충남중학교 3학년과 대전천동초등학교 5학년 학생이 확진 판정을 받았다. 이들은 대전지역 113번째 확진자(40대 여성)의 자녀들이다. 이로써 대전 누적 확진자는 115명으로 늘었다.

중학생인 지역 114번 확진자는 미열 증상을 보였다. 지난 22일부터 해당 학교는 원격 수업을 해 교내 접촉자는 없다.

초등학생인 지역 115번 확진자는 25일부터 기침 증상이 나타났고 22∼24일 등교했다. 방역 당국은 충남중과 천동초 방역 소독에 나섰으며 두 학교는 원격수업으로 전환키로 했다. 또 천동초 5학년 학생 모두에 대해 코로나19 검사를 실시하고, 확진자와 같은 반 학생은 자가격리케 했다.

114번 확진자와 115번 확진자는 각각 학원 2곳과 4곳을 다녔는데 이들 학원도 2주간 휴원토록하고 수강생 모두 검사를 받을 예정이다.

이 두 학생의 어머니는 동구 대성동 소재 어린이집 원장으로 방역당국은 어린이집 원생 19명과 종사자 5명에 대한 전수검사를 진행하고 있다. 또 시내 어린이집 1203곳은 모두 30일부터 다음 달 5일까지 휴원토록 했다.

확진된 어머니는 지난 21일 오전 판암장로교회에서 105번 확진자(동구 30대 남성) 등 80여명과 함께 예배에 참석한 후 25일부터 기침ㆍ발열ㆍ인후통 증세를 보였다. 방역 당국은 21일 예배에 참석한 모든 신도를 검사 중이며, 교회는 다음 달 12일까지 집합금지토록 명령했다.

