마스크 안 쓴 손님 퇴짜 놓은 스타벅스 점원, 후원금 1억 모였다

'고펀드미' 후원금 일주일만에 1억원 넘겨

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 미국 스타벅스 점원이 마스크를 쓰지 않은 손님에게 서비스를 거절했다가 모욕을 당한 사실이 사회관계 서비스망(SNS)을 통해 알려지면서 수 천 명의 사람들로부터 1억원 이상의 후원금이 모였다.

29일 미국 CNN 방송 등은 캘리포니아주 샌디에이고의 스타벅스 점원 레닌 구티에레스(24)를 위한 온라인 모금 사이트 '고펀드미'(GoFundMe)의 후원금이 1주일만인 이날 현재 약 9만달러(1억818만원)에 이르렀다고 보도했다.

후원금은 모금 시작 2일 여만에 2만 달러에 도달한 데 이어 전날까지 8만 달러에 달하는 등 향후 더 늘어날 가능성도 있다.

모금 운동은 구티에레스로부터 마스크를 착용하라고 요청받은 앰버 린 길레스가 구티에레스를 비난하는 글을 페이스북에 올린 이후 시작됐다.

길레스는 스타벅스 방문 하루 뒤인 지난 23일 페이스북에 구티에레스의 사진과 함께 "스타벅스에서 일하는 레닌이 내가 마스크를 안 쓴다고 응대하지 않았다. 다음부터는 경찰을 부르고 건강증명서도 지참해야겠다"고 게시했다.

길레스는 마스크 착용 요청을 받은 뒤 구티에레스에게 온갖 욕설을 퍼부은 것으로 전해졌다.

하지만 길레스의 글을 접한 누리꾼들은 구티에레스의 편을 들었다. 일부는 카페를 찾아가 구티에레스에게 후원금을 전하고 싶다고 하기도 했다.

누리꾼 중 한명인 맷 카원(26)은 고펀드미에 '고객에게 맞선 레닌을 위한 모급'이라는 이름으로 글을 올려 후원금 모집에 돌입했다.

카원은 옳은 일을 한 사람이 오히려 괴롭힘 당하는 것을 보고 화가 났다며 후원금 모집에 앞장서게 된 이유를 밝혔다.

카원은 이어 "(레닌은) 단지 자기 자신과 주변 사람들의 안전을 위해 마스크를 쓰라고 했을 뿐"이라며 "심지어 마스크를 쓰지 않고도 스타벅스 커피를 살 방법도 알려줬다"고 적었다.

구티에레스는 지난 24일 페이스북에 감사 영상을 올리면서 후원금 일부는 댄서라는 꿈을 위해 쓰고 나머지 금액 가운데 일부는 샌디에이고에 있는 시민단체에 기부하겠다고 밝혔다.

